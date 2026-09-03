Представлена глобальная версия Redmi 17 5G — с батареей на 7900 мА•ч против 6300 мАч у китайской версии

Большой 6,9-дюймовый экран и Snapdragon 4 Gen 5 дополняют батарею Xiaomi представила в Индии Redmi 17 5G — недорогой смартфон, главными особенностями которого стали огромная батарея, крупный экран и поддержка 5G.
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