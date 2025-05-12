В Барнауле 40 тысяч жителей посмотрели салют в честь 80-летия Великой Победы

За весь день зрителями праздничных мероприятий во всех районах города стали более 150 тысяч человек В Барнауле около 40 тысяч человек стали зрителями праздничного салюта на площади Сахарова вечером 9 мая - в день 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне, сообщает мэрия.
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