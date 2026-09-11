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В кастрюльке

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Дети мажут её на всё: хлеб, печенье, блины: шоколадная паста в домашних условиях — вкуснее, чем «Нутелла»

Дети мажут её на всё: хлеб, печенье, блины: шоколадная паста в домашних условиях — вкуснее, чем «Нутелла»

Для многих детей сейчас любимым лакомством является шоколадная паста. Однако, не обязательно постоянно покупать ребенку шоколадную пасту в магазине.

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