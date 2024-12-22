«В Ф1 должно быть место для эмоций». Монтедземоло встал на защиту Ферстаппена

Getty Images / Red Bull Content PoolБывший президент Ferrari Лука ди Монтедземоло также выразил обеспокоенность излишним регулированием гонок Формулы 1, обратив внимание на решения стюардов FIA относительно борьбы Макса Ферстаппена и Ландо Норриса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии