😱 Страшно, очень страшно Люди рискуют и проезжают улицу у Гортопа, по которой бурлят потоки воды вперемешку с чем-то малоприятным.
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😱 Страшно, очень страшно Люди рискуют и проезжают улицу у Гортопа, по которой бурлят потоки воды вперемешку с чем-то малоприятным.