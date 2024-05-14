"Прям жопка". Кристина Асмус рассказала, почему на Алтае раздевалась до гола

Актриса отметила, что большое количество клещей порой вызывало у нее "атаческие паники" Кристина Асмус в Республике Алтай / Фото: соцсети Кристины Асмус Российская актриса Кристина Асмус рассказала в соцсетях, что первые два дня отдыха в Республике Алтай перед выходом на улицу каждый раз брызгала на себя половину флакона средства от клещей.