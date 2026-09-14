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Царьград

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Полицейский Таиланда сдался после убийства жены в детском саду

Полицейский Таиланда сдался после убийства жены в детском саду

В Таиланде, 9 сентября, полицейский Татсапонг Тонгтат убил жену в детском саду и укрылся дома. После часа переговоров с сыном-полицейским сдался властям.

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