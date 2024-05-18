В полиции Майами появился Rolls-Royce Ghost

Стражи порядка уверяют, что не потратили на роскошный седан Rolls-Royce Ghost ни цента. Полицейский департамент Майами Бич поделились в соцсетях новостью о том, что у них появился Rolls-Royce Ghost 2012 года выпуска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии