Как люди смогут угнаться за ИИ в понимании и освоении нового, в открытиях и технологиях? Или им останется только безнадежно деградировать?

Отличный вопрос — он бьет в самую суть проблемы, с которой миру предстоит столкнуться. Но правда в том, что никто не знает ответа на этот вопрос, потому что он касается будущего при многих важных неизвестных, которые нельзя вычислить наперед.
Отличный вопрос — он бьет в самую суть проблемы, с которой миру предстоит столкнуться. Но правда в том, что никто не знает ответа на этот вопрос, потому что он касается будущего при многих важных неизвестных, которые нельзя вычислить наперед.
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