Поболтаем

52 264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Мамонова
    молодцы здоровья вам и успехов.Кадыров принял уч...
  • Бендер Задунайский
    Всё ясно , мы все умрем . Кто- то раньше , кто- то позже ...😜😱Скорость вращения...
  • lakmus
    Ну а что, нормально - они, устанавливают цены на российскую нефть (но, Россия не обязана продавать по ИХ цене), а РФ,...В МИД России оцен...

Как люди смогут угнаться за ИИ в понимании и освоении нового, в открытиях и технологиях? Или им останется только безнадежно деградировать?

Как люди смогут угнаться за ИИ в понимании и освоении нового, в открытиях и технологиях? Или им останется только безнадежно деградировать?

Отличный вопрос — он бьет в самую суть проблемы, с которой миру предстоит столкнуться. Но правда в том, что никто не знает ответа на этот вопрос, потому что он касается будущего при многих важных неизвестных, которые нельзя вычислить наперед.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх