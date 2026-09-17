Динамовская машина катком проехалась по «Ростову». «Бело-голубые» продолжают погоню за лидером

«РОСТОВ» - «ДИНАМО» М - 0:3 (0:1) Голы: Тюкавин, 35 (0:1). Окишор, 78 (0:2). Тюкавин, 88 - пенальти (0:3).
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