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Царьград

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Россия не будет участвовать в новом шоу Зеленского: Лавров перестал следить за трюками Зеленского

Россия не будет участвовать в новом шоу Зеленского: Лавров перестал следить за трюками Зеленского

Россия перестала воспринимать заявления украинского лидера всерьёз: Москва не будет участвовать в новом «саммите мира», по сценарию Зеленского.

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