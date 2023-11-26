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Ученый Железнов: астероид Апофис может сыграть в боулинг со спутниками

Ученый Железнов: астероид Апофис может сыграть в боулинг со спутниками

Астероид Апофис, который пролетит в 2029 году рядом с Землей, скорее всего, «не заденет» орбиту геостационарных спутников, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

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