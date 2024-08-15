Появились фото со свадьбы дочери Игоря Шувалова Марии и экс-супруга Дианы Манасир

Накануне балерина Большого театра Мария Шувалова — дочь бывшего первого заместителя председателя правительства России и председателя госкорпорации "ВЭБ" Игоря Шувалова — вышла замуж за экс-супруга Дианы Манасир Ростислава Багирова.
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