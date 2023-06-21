Военное обозрение

3 454 подписчика

Как крымский хан Ислам-Гирей спас польскую армию от полного уничтожения

Как крымский хан Ислам-Гирей спас польскую армию от полного уничтожения

Часть диорамы Зборовское сражение. Юлиуш Коссак Политическое признание Гетманщины Дипломатическая миссия Мужиловского (Миссия полковника Мужиловского) к полному успеху не привела.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх