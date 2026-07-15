Defence24: Польша развернет 4 бригады у границы с Россией

Польша разместит четыре армейские бригады у границ с Калининградской областью и Белоруссией. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что это часть программы «Восточный щит» для укрепления безопасности и защиты инфраструктуры.
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