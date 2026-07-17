Городская администрация опровергла слухи о задержании Гаджимурадова

Городская администрация Дагестанских Огней опровергла слухи о задержании мэра Замира Гаджимурадова. Чиновник находится на работе и проводит совещание по вопросам санитарного состояния города и собираемости налогов, подтвердили местные власти.
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