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Царьград

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Городская администрация опровергла слухи о задержании Гаджимурадова

Городская администрация опровергла слухи о задержании Гаджимурадова

Городская администрация Дагестанских Огней опровергла слухи о задержании мэра Замира Гаджимурадова. Чиновник находится на работе и проводит совещание по вопросам санитарного состояния города и собираемости налогов, подтвердили местные власти.

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