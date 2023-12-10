«Два ножевых ранения»: Макс Фадеев рассказал о детстве, как в «Слове пацана»

Продюсер признался, что состоял в банде. Максим Фадеев Социальные сетиПродюсер Максим Фадеев признался, что в подростковом возрасте тоже состоял в банде, которую тогда было принято называть просто «компанией».
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