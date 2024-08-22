Эксперт Храпунова: мошенники придумывают легенды для схем по взлому аккаунта на Госуслугах

Также злоумышленники обращаются к фейковым звонкам из Соцфонда Мошенники придумывают легенды для схем по взлому аккаунта на Госуслугах, в том числе используя фейковые звонки от Соцфонда, сообщила РИА Новости куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова.