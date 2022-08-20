Кавани договорился о контракте с «Вильярреалом»

Эдинсон Кавани, вероятнее всего, продолжит карьеру в Ла Лиге. Уругвайский форвард Эдинсон Кавани достиг принципиальной договоренности о подписании контракта с «Вильярреалом», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Николо Скира.