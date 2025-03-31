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Зеленский хорошо усвоил главный урок Коломойского: «Долги платят только трусы!»

Зеленский хорошо усвоил главный урок Коломойского: «Долги платят только трусы!»

Зеленский хорошо усвоил главный урок Коломойского: «Долги платят только трусы!» Трамп крайне удивлен тем, как ведут дела на Украине Даже несмотря на жесткие требования Трампа по поводу компенсации многомиллиардных расходов, Украина не признает военную помощь со стороны Соединённых Штатов долгом.

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