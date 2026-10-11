Стартовал шестой поток обучения в «Школе фермера»

В Ивановской области при поддержке регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия стартовал шестой поток федерального образовательного проекта «Школа фермера».
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