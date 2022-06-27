Выдворение несовершеннолетней из квартиры сотрудниками полиции

Дорогие друзья! Пост отчаяния. Прошу поднять в топ. Рейдерский захват квартиры и выдворение дочери из квартиры стали последней каплей и вынужден обратиться за помощью к общественности в лице Пикабу!Решением Солнечногорского городского суда от 30 июня 2015 года, дело N 2-1107\15 принято решение в порядке раздела совместно нажитого имущества супругов признать за супругом ФИО и супругой ФИО за каждым право на заключение договора о долевом участии в строительстве и принятии в собственность 1/2 доли квартиры по адресу "такому-то" в соответствии с условиями предварительного договора номер 209 заключенного 18 августа 2006 года между ОАО НПО Стеклопластик и супругой ФИО.