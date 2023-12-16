Десант уничтожает оружие НАТО и военных ВСУ у Днепра в Херсонской области (ВИДЕО)

Десант уничтожает оружие НАТО и военных ВСУ у Днепра в Херсонской области. На правом берегу Днепра российские десантники вывели из строя и уничтожили: станцию РЛС противника, американскую самоходную установку М109 Paladin и НАТОвскую буксируемую гаубицу с тягачом и расчетом, применив барражирующие боеприпасы «Ланцет».