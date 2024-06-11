Археологи обнаружили в Чёрном море фрагменты древнего сооружения

Учёные Севастопольского государственного университета в составе международной подводно-археологической экспедиции обнаружили в Чёрном море у побережья Абхазии фрагменты сооружений, относящихся, предположительно, к средневековому периоду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии