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Археологи обнаружили в Чёрном море фрагменты древнего сооружения

Археологи обнаружили в Чёрном море фрагменты древнего сооружения

Учёные Севастопольского государственного университета в составе международной подводно-археологической экспедиции обнаружили в Чёрном море у побережья Абхазии фрагменты сооружений, относящихся, предположительно, к средневековому периоду.

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