В Кузбассе беременные школьницы и студентки получат по 100 тысяч рублей

С 1 января 2025 года в Кемеровской области действует новая мера поддержки: беременные школьницы и студентки очных отделений колледжей и вузов смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.
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