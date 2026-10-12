Трамп, российский дизель и выборы: почему Москве рано обольщаться

Трамп поблагодарил Путина — публично, тепло. Минфин США тут же выдал разрешение на импорт российского дизеля.
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