Театр абсурда
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Театр абсурда

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Врачи-мигрaнты изводят русских коллег и пациентов, пока их крышует руководство

Врачи-мигрaнты изводят русских коллег и пациентов, пока их крышует руководство

Сначала русских врачей загоняют в рамки шариата и отправляют на спецкурсы, которые учат правильно лечить приезжих, а теперь опытных медиков откровенно выживают из больниц, чтобы освободить места для иностранных специалистов.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Союзнички - это КТО? Дагестанцы? Ингуши? Чеченцы? Буряты? Чуваши? Татары? Башкиры? Иль еще кто из НАШИХ, РОССИЙСКИХ, граждан?  Хотите РУССКИХ в медучреждениях? А КТО запрещает РУССКИМ получать специальности медиков?
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11 час.
Олег Самойлов
А КТО не дает РУССКИМ в медВУЗах учиться? В любой медицинский загляните и НАЙДИТЕ русского/ую! Много найдете?
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11 час.
Сергей Кептицин
Вообще-то, раньше все знали, что отличные кардиологи - грузины. Учились в Москве. Знаю прекрасный врач по лечению глаз, армянин по фамилии, хоть не с Кавказа - с Подмосковья. Просто скажите - откуда в Чуркестане хорошие медицинские ВУЗы? Я не пойду к хирургу из Душанбе. Я был к хирургу из Азербайджана - говно даже как диагностик! Пришлось идти к платному, там, кстати, все врачи - закончившие российские ВУЗы.
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6 час.

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