Врачи-мигрaнты изводят русских коллег и пациентов, пока их крышует руководство

Союзнички - это КТО? Дагестанцы? Ингуши? Чеченцы? Буряты? Чуваши? Татары? Башкиры? Иль еще кто из НАШИХ, РОССИЙСКИХ, граждан? Хотите РУССКИХ в медучреждениях? А КТО запрещает РУССКИМ получать специальности медиков?

Сергей Кептицин

Вообще-то, раньше все знали, что отличные кардиологи - грузины. Учились в Москве. Знаю прекрасный врач по лечению глаз, армянин по фамилии, хоть не с Кавказа - с Подмосковья. Просто скажите - откуда в Чуркестане хорошие медицинские ВУЗы? Я не пойду к хирургу из Душанбе. Я был к хирургу из Азербайджана - говно даже как диагностик! Пришлось идти к платному, там, кстати, все врачи - закончившие российские ВУЗы.