За что в Киеве убили главаря самой грозной ОПГ Москвы? «Этот бизнес контролирует СБУ»

30 лет назад в Киеве убили главаря ореховской ОПГ Григория ГусятинскогоГригорий ГусятинскийКриминальная Россия/VK После смерти Сергея Тимофеева (Сильвестр) одним из лидеров ореховской ОПГ стал бывший сотрудник КГБ Григорий Гусятинский.
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