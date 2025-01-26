Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Андрей
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За что в Киеве убили главаря самой грозной ОПГ Москвы? «Этот бизнес контролирует СБУ»

За что в Киеве убили главаря самой грозной ОПГ Москвы? «Этот бизнес контролирует СБУ»

30 лет назад в Киеве убили главаря ореховской ОПГ Григория ГусятинскогоГригорий ГусятинскийКриминальная Россия/VK После смерти Сергея Тимофеева (Сильвестр) одним из лидеров ореховской ОПГ стал бывший сотрудник КГБ Григорий Гусятинский.

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