Борис Щербина: какое предсказание сделал главный ликвидатор Чернобыля

Любители историиПолитикаБорис Щербина: какое предсказание сделал главный ликвидатор Чернобыля Уроженец Донецкой губернии, Борис Щербина, с юности пошел по партийной карьерной лестнице.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕБЕлена Бресловавроде автор хочет написать о Щербине в положительном ключе, но ложка дегтя о нем ( карьерист!) и о стране (сказывались исторические проблемы, накопившиеся за жуткий ХХ век, и от их последствий спасти ее уже не мог), хотя про страну это уже не ложка, а полное говно!Комментировать
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