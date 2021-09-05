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Борис Щербина: какое предсказание сделал главный ликвидатор Чернобыля

Борис Щербина: какое предсказание сделал главный ликвидатор Чернобыля

Уроженец Донецкой губернии, Борис Щербина, с юности пошел по партийной карьерной лестнице.

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Елена Бреслова
вроде автор хочет написать о Щербине в положительном ключе, но ложка дегтя о нем ( карьерист!) и о стране (сказывались исторические проблемы, накопившиеся за жуткий ХХ век, и от их последствий спасти ее уже не мог), хотя про страну это уже не ложка, а полное говно!

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