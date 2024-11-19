Китай и Пакистан проведут совместные антитеррористические учения

Пекин, 19 ноября /Синьхуа/ -- Западная зона боевого командования НОАК в конце ноября направит в Пакистан военнослужащих для участия в совместных антитеррористических учениях, которые будут длиться с конца ноября по среднюю декаду декабря, заявили во вторник в Министерстве обороны КНР.