Китай и Пакистан проведут совместные антитеррористические учения

Пекин, 19 ноября /Синьхуа/ -- Западная зона боевого командования НОАК в конце ноября направит в Пакистан военнослужащих для участия в совместных антитеррористических учениях, которые будут длиться с конца ноября по среднюю декаду декабря, заявили во вторник в Министерстве обороны КНР.
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