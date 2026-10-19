В Областной клинической больнице № 1 завершился капитальный ремонт офтальмологического отделения. После реконструкции там также появилось новейшее оборудование для выполнения операций на глазах.
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