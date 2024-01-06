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Гельмут Марко: «Если бы «Ред Булл» прошел первый крэш-тест, это была бы проблема»

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко не стал отрицать, что чемпионы «Формулы-1» потерпели неудачу на первом крэш-тесте ФИА перед сезоном-2024, как сообщала итальянская пресса.

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