Гельмут Марко: «Если бы «Ред Булл» прошел первый крэш-тест, это была бы проблема»

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Советник «Ред Булл» Гельмут Марко не стал отрицать, что чемпионы «Формулы-1» потерпели неудачу на первом крэш-тесте ФИА перед сезоном-2024, как сообщала итальянская пресса.