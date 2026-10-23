© Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOMПервый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев высказал мнение, что навык оценки результатов работы искусственного интеллекта (ИИ) станет одним из самых востребованных у работодателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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