Депутат Михаил Делягин призвал провести проверку всех приезжих, получивших гражданство РФ с 1992 года

Слушать Володина про намерение Думы-Дуры запретить ввоз мигрантами семей вызывает грустную гримасу; о намерениях, в угоду требованиям населения, в Думе говорят уже почти полтора года, но всё остается в стадии пустой болтовни.

Иван Щукин

Господин Делягин, Ваше предложение очень хорошее, но вряд ли его поддержат Ваши "коллеги" если уж Путин своим указом №702 от 19.08.24. "наш" президент разрешил мигрантам не знать русского языка, истории и законодательства!