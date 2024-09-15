Медвежий угол
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Медвежий угол

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Депутат Михаил Делягин призвал провести проверку всех приезжих, получивших гражданство РФ с 1992 года

Депутат Михаил Делягин призвал провести проверку всех приезжих, получивших гражданство РФ с 1992 года

Паспорта иностранным рабочим в нашей стране выдаются «вертолётно-кишлачным методом». Если человек не смог интегрироваться в общество, следует отправлять его «домой».

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Комментарии
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Анатолий Витушкин
Слушать Володина про намерение Думы-Дуры запретить ввоз мигрантами семей вызывает грустную гримасу; о намерениях, в угоду требованиям населения, в Думе говорят уже почти полтора года, но всё остается в стадии пустой болтовни.
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12 час.
Иван Щукин
Господин Делягин, Ваше предложение очень хорошее, но вряд ли его поддержат Ваши &quot;коллеги&quot; если уж Путин своим указом №702 от 19.08.24. &quot;наш&quot; президент разрешил мигрантам не знать русского языка, истории и законодательства!
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2 час.
Вячеслав Филиппов
Россию необходимо очистить !!!
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2 час.

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