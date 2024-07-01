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Безуглая подала заявление в ГБР на Залужного, СБУ и офис генпрокурора

Безуглая подала заявление в ГБР на Залужного, СБУ и офис генпрокурора

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая сообщила о подаче заявления в государственное бюро расследований на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Службу безопасности Украины и офис генерального прокурора.

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