Безуглая подала заявление в ГБР на Залужного, СБУ и офис генпрокурора

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая сообщила о подаче заявления в государственное бюро расследований на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Службу безопасности Украины и офис генерального прокурора.
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