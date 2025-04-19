Трамп понимает причины конфликта на Украине, заявил Ушаков

Помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил, что американское руководство, включая президента Дональда Трампа, понимает глубинные причины украинского конфликта.
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