Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду, 18 сентября, вступил в должность главы города.Церемония, во время которой Беглов принес присягу губернатора Санкт-Петербурга, прошла в среду в Мариинском дворце на первом в осенней сессии пленарном заседании законодательного собрания города.