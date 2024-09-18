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Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга

Беглов вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду, 18 сентября, вступил в должность главы города.Церемония, во время которой Беглов принес присягу губернатора Санкт-Петербурга, прошла в среду в Мариинском дворце на первом в осенней сессии пленарном заседании законодательного собрания города.

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