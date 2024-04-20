«У меня вчера еще был сын, который хотел жениться, а сегодня у меня его нет»: погибший от рук азербайджанца 25-летний парень планировал завести детей, а летом всей семьей поехать в Кр

МП

Михаил Пантюхин

А разве в УК РФ нет статьи за покрытие, укрывание преступников? В УК РФ разве нет статьи за пособничество преступления (-ий), все эти диаспоры только по этническому признаку являются преступниками, так как в них нет и быть не может законопослушных субъектов, и напротив все они как минимум ведут деятельность направленную против ЗАКОНОВ РФ, ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ РОССИИ И КОРЕННОГО НАРОДА!!! А, те продажные, которые крышуют эти мерзопакостные гнилые субстанция предатели России и народа России!!! Здесь статей УК РФ очень много, поэтому сажать и сажать всех этих гербицилов!!!