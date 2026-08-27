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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов о красной Глушенкова против «Спартака»: «Богданыч говорит, что нет удаления. Но соперник уже был без мяча – это тянет на вторую желтую»

Бывший полузащитник « Зенита » Владислав Радимов прокомментировал удаление хавбека команды Максима Глушенкова в матче Альфа-Банк РПЛ против «Спартака» (0:2).

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