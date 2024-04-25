Сильвер, Балу или Чуковский-сын: в Челябинске выберут концепцию главного ледового городка

Челябинцы выберут концепцию главного ледового городка. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, голосование по выбору концепции главной новогодней площадки областного центра стартовало на платформе «Обратной связи».
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