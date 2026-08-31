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Синоптик Ильин пообещал до +26 градусов в Москве 1 сентября

Синоптик Ильин пообещал до +26 градусов в Москве 1 сентября

Утром 1 сентября в Москве температура составит +17…+20 градусов, а днем воздух прогреется до +21…+26 градусов.

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