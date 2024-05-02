«Эдмонтон» вышел во 2-й раунд Кубка Стэнли третий год подряд и сыграет с «Ванкувером» или «Нэшвиллом»

«Ойлерс» победили «Лос-Анджелес» (4:3) в 5-м матче первого раунда и выиграли серию со счетом 4-1. Во втором раунде «Эдмонтон», занявший в минувшей регулярке 2-е место в Тихоокеанском дивизионе, встретится с победителем пары «Ванкувер» – «Нэшвилл» (3-2).
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