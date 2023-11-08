Исаев: На профподготовку хотят добавить 6 миллиардов рублей из бюджета

Фракция «Единая Россия» предложила добавить 6 миллиардов рублей на программу профессионального обучения и профподготовки, сообщил замруководителя фракции Андрей Исаев перед пленарным заседанием Госдумы 8 ноября.
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