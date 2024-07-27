Экспедиция к предкам. Путешествие в страну Пунт

Реконструкция корабля с рельефа в храме царицы Хатшепсут …посылающей послов по морю, и в папировых суднах по водам! Идите, быстрые послы, к народу крепкому и бодрому, к народу страшному от начала и доныне, к народу рослому и все попирающему, которого землю разрезывают реки.