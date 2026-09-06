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NYT: Украина потеряла около 1,2 миллиарда долларов из-за мошенничества в военных закупках

NYT: Украина потеряла около 1,2 миллиарда долларов из-за мошенничества в военных закупках

По данным аудиторских отчетов, полученных The New York Times, в 2024 году Украина потеряла около 1,2 миллиарда долларов из-за мошенничества и растрат в сфере военных закупок.

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