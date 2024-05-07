Майский снегопад: москвичей призвали одеваться потеплее на 9 Мая

Совсем не весенняя погода ждет жителей столичного региона на грядущих выходных. Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец в своем Telegram-канале предупредил их об «ультраполярном вторжении», и Москва рискует оказаться в центре заморозков.
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