CNN: без помощи США ВСУ смогут продержаться несколько недель

После приостановки Соединенными Штатами оказания военной помощи Украине ВСУ смогут продолжать боевые действия в нынешнем темпе несколько недель, пишет CNN со ссылкой на источники среди западных чиновников.
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