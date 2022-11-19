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Джа Морэнт не смог доиграть матч из-за травмы голеностопа

Джа Морэнт не смог доиграть матч из-за травмы голеностопа

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт получил травму левого голеностопа в концовке матча с «Оклахомой» (121:110).

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