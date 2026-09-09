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Ритейлер одежды «Твое», владеющий 340 магазинами в России и Беларуси, столкнулся с угрозой банкротства

Ритейлер одежды «Твое», владеющий 340 магазинами в России и Беларуси, столкнулся с угрозой банкротства

Крупная российская сеть магазинов одежды «Твое», объединяющая более 340 торговых точек в России, Беларуси и Молдове, оказалась под угрозой банкротства.

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