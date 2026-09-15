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SPLETNIK

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55-летний Джон Хэмм вышел в свет с беременной их первенцем женой

55-летний Джон Хэмм вышел в свет с беременной их первенцем женой

55-летний актёр Джон Хэмм и его жена, актриса Анна Оцеола, официально подтвердили, что ждут ребёнка. Пара вместе появилась на красной дорожке в Нью-Йорке, где 38-летняя Оцеола подчеркнула своё положение, придерживая рукой живот.

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